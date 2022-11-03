Водитель грузовика «отключился» перед столкновением с такси в центре Москвы

По словам мужчины, перед аварией он не спал несколько суток.

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Предполагаемый виновник смертельного ДТП с такси в центре Москвы «отключился» за рулем перед трагедией. Об этом заявила адвокат водителя грузовика Вячеслава Пивовара. С ее слов, мужчина уснул из-за того, что не спал несколько суток.

«Он очнулся, когда уже произошел этот кошмарный инцидент, и покинул место происшествия, потому что испугался, был в панике», - сказала адвокат.

Также она отметила, что у ее подзащитного есть психическое заболевание. Врачи должны установить факт вменяемости либо невменяемости мужчины.

Напомним, сегодня суд арестовал водителя грузовика до 2 января 2023 года. Мужчина признал вину и раскаивается.