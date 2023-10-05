Нобеля по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе

Писателя наградили за «новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое».

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Норвежский поэт и драматург Юн Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года. Ему присудили награду за «новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое», сообщили сегодня организаторы.

Торжественная церемония вручения состоится в Стокгольме. Ее ежегодно проводят в день смерти шведского ученого Альфреда Нобеля, 10 декабря.

Напомним, накануне стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по химии стал уроженец СССР Алексей Екимов. Он разделит награду с американскими учеными Мунги Бавенди и Луиcом Брюсом.

Днем ранее премию в области физики присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье. Их отметили за создание методов, которые дают возможность изучать поведение электронов в веществе.

До этого Нобелевскую премию в области медицины дали венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману. Они получат награду за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19.