В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нобеля по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе

Сергей Лебедев
15:02 05.10.2023
Писателя наградили за «новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое».
Нобеля по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе
© Фото: Pontus Lundahl, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Норвежский поэт и драматург Юн Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года. Ему присудили награду за «новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое», сообщили сегодня организаторы.

Торжественная церемония вручения состоится в Стокгольме. Ее ежегодно проводят в день смерти шведского ученого Альфреда Нобеля, 10 декабря.

Напомним, накануне стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по химии стал уроженец СССР Алексей Екимов. Он разделит награду с американскими учеными Мунги Бавенди и Луиcом Брюсом.

Днем ранее премию в области физики присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье. Их отметили за создание методов, которые дают возможность изучать поведение электронов в веществе.

До этого Нобелевскую премию в области медицины дали венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману. Они получат награду за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.