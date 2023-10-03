Нобеля по физике присудили за изучение электронов и природы света
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год названы Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье. Они получат премию за создание методов, которые дают возможность изучать поведение электронов в веществе. Об этом 3 октября сообщил Нобелевский комитет.
Ученые работают в Германии, США и Швеции. По формулировке комитета, награда присуждена им за «эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов».
Физики создали экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света, говорится в сообщении.
Накануне были названы имена обладателей Нобелевской премии по медицине. Это представительница Венгрии Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Они разработали методы, которые позволили создать мРНК-вакцины против COVID-19.