Нобеля по физике присудили за изучение электронов и природы света

Лауреатами стали трое ученых, которые работают в Германии, США и Швеции.

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Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год названы Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье. Они получат премию за создание методов, которые дают возможность изучать поведение электронов в веществе. Об этом 3 октября сообщил Нобелевский комитет.

Ученые работают в Германии, США и Швеции. По формулировке комитета, награда присуждена им за «эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов».

Физики создали экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света, говорится в сообщении.

Накануне были названы имена обладателей Нобелевской премии по медицине. Это представительница Венгрии Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Они разработали методы, которые позволили создать мРНК-вакцины против COVID-19.