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Клинтон: США необходимо пережить раскол по поводу поддержки Киева

Елизавета Кондрикова
23:52 04.10.2023
По мнению бывшего госсекретаря США, согласие с мнением, транслируемым в российских СМИ или чиновниками, идут на пользу президенту России и его команде.
Клинтон: США необходимо пережить раскол по поводу поддержки Киева
© Фото: Michael Brochstein, Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент России Владимир Путин оказывает влияние на мировых политических лидеров, пытаясь склонить их на свою сторону. Об этом Хиллари Клинтон заявила, отвечая на вопрос о позиции российского лидера по поводу политического «раскола» в США в отношении финансирования Украины.

«Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону», - привели в RT слова бывшего госсекретаря США. 

Клинтон добавила, что Соединенным Штатам необходимо «пережить» период политической поляризации на фоне сложностей с принятием решения о продолжении финансирования Украины. По ее словам, это внутренняя «борьба» Вашингтона. Случаи же, когда политики повторяют позицию и доводы российских СМИ или чиновников, добавляют «очки» президенту России и его команде.  

В конце сентября Клинтон в своем выступлении перед Госдепартаментом обратилась к президенту России по имени. Она также высказала мнение о том, что расширение НАТО является результатом российской политики. 

Напомним, в настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается внутриполитические разногласия по поводу необходимости продолжения оказания финансовой помощи Украине, обеспокоенность которыми уже выразил президент США Джо Байден.

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