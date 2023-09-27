Хиллари Клинтон обратилась к Путину по имени во время речи про НАТО

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Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, выступая в Госдепартаменте. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечает RT, Клинтон заявила, что расширение НАТО якобы является последствием политики Российской Федерации.

«Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли», - сказала бывший госсекретарь США.

Ранее кандидат в американские президенты Рон Десантис заявил, что выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Он считает, что членство Киева в блоке не отвечает интересам американской безопасности.

До этого Хиллари Клинтон заявляла, что переизбрание Дональда Трампа в 2024 году будет означать «конец Украины» и демократии в США. Она считает, что в случае победы бизнесмена на президентских выборах, он выведет Соединенные Штаты из НАТО.