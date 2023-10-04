Байден анонсировал большую речь о поддержке Украины

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Американский президент Джо Байден в ближайшее время планирует выступить с большой речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Об этом он заявил журналистам, выражая обеспокоенность, что внутриполитические разногласия в США могут негативно сказаться на Украине.

«Я очень скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнить свои обязательства», - сказал Байден.

Ранее в Соединенных Штатах впервые в истории страны отправили в отставку спикера Палаты представителей. Против Кевина Маккарти проголосовали даже однопартийцы.

Его критиковали за компромисс с администрацией президента, спасшего правительство от шатдауна. Также Маккарти обвиняли, что он в тайне согласовал статью о финансировании Киева.