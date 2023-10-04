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Байден анонсировал большую речь о поддержке Украины

Сергей Лебедев
21:57 04.10.2023
Американский президент выразил обеспокоенность, что внутриполитические разногласия негативно скажутся на помощи Киеву.
Байден анонсировал большую речь о поддержке Украины
© Фото: Consolidated News Photos, Globallookpress
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Американский президент Джо Байден в ближайшее время планирует выступить с большой речью о необходимости продолжения поддержки Украины. Об этом он заявил журналистам, выражая обеспокоенность, что внутриполитические разногласия в США могут негативно сказаться на Украине.

«Я очень скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнить свои обязательства», - сказал Байден.

Ранее в Соединенных Штатах впервые в истории страны отправили в отставку спикера Палаты представителей. Против Кевина Маккарти проголосовали даже однопартийцы. 

Его критиковали за компромисс с администрацией президента, спасшего правительство от шатдауна. Также Маккарти обвиняли, что он в тайне согласовал статью о финансировании Киева. 

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