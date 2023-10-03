Траты на ОПК и новые места в школах: каковы основные расходы бюджета на 2024 год

В Минфине добавили, что дефицит федерального бюджета будет минимальным и составит около 1 процента, а рост ВВП, по прогнозам, - более 2.

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Социальная поддержка, укрепление обороноспособности, развитие национальной экономики – это основные приоритеты госбюджета на 24-й и последующие два года. В Совете Федерации представили параметры проекта федерального бюджета.

«Российская экономика адаптировалась к новой реальности, как сказал президент, этап восстановления экономики завершен. Мы выдержали внешнее давление. Положительная динамика отмечается в сфере промышленного производства в инвестициях в основной капитал. Уверенно растет потребительский спрос и ряд других показателей. Рост ВВП по итогам года, по прогнозам, составит выше 2%», - сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Главный финансовый документ страны на ближайшую трехлетку получится рекордным по доходам и расходам, траты превысят объем поступлений. То есть бюджет на следующий год будет дефицитным. Но в Минфине считают, что разрыв не критичен.

«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все предстоящие годы. Бюджетный импульс будет сохраняться на протяжении всей трехлетки. Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объемы расходов. Наоборот их увеличиваем», - пояснил министр финансов России Антон Силуанов.

Ключевые расходы - это траты на оборону. Если в 2023-м на это выделили около 7 трлн, то в 2024-м сумма вырастет до почти 11. Деньги направят на нужды армии, ОПК и программы соцподдержки участников и ветеранов спецоперации и их семей. Запланированных средств хватит на то, чтобы обеспечить задачи СВО - поставки военной техники, вооружений и материально-техническое обеспечение.

Особое внимание, как и прежде, - семьям с детьми. В бюджет будут заложены все необходимые средства на выплату материнского капитала, на субсидирование процентных ставок по ипотеке и единовременные выплаты многодетным на ее частичное погашение.

Продолжат создавать новые места в школах. Деньги выделят на капитальный ремонт, горячее питание младшеклассникам, допвыплаты учителям. Что касается здравоохранения, в приоритете повысить доступность медицинских услуг для всех российских субъектов, строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, льготные лекарства для диабетиков и онкобольных.

Достижение технологического суверенитета страны - это еще один приоритет, обозначенный президентом. В ближайшие три года запланирована поддержка промышленности. Авиастроение, станко- и судостроение, радиоэлектроника, беспилотная авиация.

Еще одна статья расходов – поддержка новых регионов. От строительства дорог, до предоставления услуг в цифровом виде. Все, что сказано в послании президента, должно работать и на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.