Россия живет в состоянии гибридной войны, развернутой против нее, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на необходимость повышения расходов на оборону в России, поскольку наша страна живет в состоянии гибридной войны и проводит операцию по защите Донбасса.

«Повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналистов, касающийся проекта бюджета на следующий год.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в отношении нашей страны развернули гибридную войну, что требует повышения оборонных расходов.

Песков также сообщил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, указав на важность ее гуманитарного аспекта. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия продолжает оказывать содействие в регионе.