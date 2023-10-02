Впервые за 30 лет: как возвращают к жизни заводы и дороги в новых регионах РФ

Через год после воссоединения с Россией мы отправляемся по городам новых российских регионов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В грохоте промышленного оборудования Харцызского завода «Силур» Донецкой народной республики поначалу сложно понять, что и где здесь происходит. И только когда открывается массивная задвижка разогретой до 1000 градусов печи, видно, как стальные нити разного сечения проходят через емкость с расплавленным свинцом. И только после этого станок, напоминающий огромное веретено, прядет из отдельных нитей прочный стальной трос.

Харцизский завод «Силур» сейчас производит 400 наименований самых разных тросов, канатов. От самых тонких - 0,6 миллиметра, которые используются, например, при производстве автомобильных покрышек, до самых толстых - 7 сантиметров. Такие используются уже на самых больших карьерных шагающих экскаваторах.

Тросы и канаты завода «Силур» сейчас используются едва ли не по всей России. Харцызские тросы поднимают и опускают лифты многоэтажных домов, применяются в портовых и корабельных кранах, в подъемных механизмах угледобывающих шахт, горнорудной и нефтяной промышленности, в металлургии. Продукцию своего родного завода, говорит бригадир первого участка Ирина Бубнова, она встречает повсюду.

«Я была в Крыму, и мы спускались по вот этим, в горы, лебедки там всякие. И мы спрашиваем: это не наши канаты? А они говорят: это какой-то Харцизск. Я говорю: так это мы! Даже бывало фамилию канатчика на бирочках смотрели. Мы рады, что мы теперь с Россией. Теперь будем России давать качественные канаты», - рассказывает она.

С новой силой, а главное - с новым настроением, говорят сотрудники предприятия, Харцызский завод начал работать именно год назад, после вхождения ДНР в состав России. Тогда появилась надежда на скорейшие изменения к лучшему. И они не заставили себя долго ждать, говорит машинист по навивке канатов и тросов Алексей Чуб.

«Очень поменялось, сильно изменилось. Очень много заказов появилось. Можно сказать, в два-три раза увеличилась продукция наша. Очень даже приятно, что к корням вернулись своим. Наконец-то мы дома, и ЛНР, и ДНР, вернулись в состав России», - говорит Алексей.

Прежнее украинское руководство предприятия, говорит сегодняшний директор «Силура» Дмитрий Чуприн, завод никак не развивало. В течение почти 30 лет Украина вытягивала из предприятия последние ресурсы. Оборудование не обновляли, а лишь требовали продукцию. Подход России принципиально иной. В самое ближайшее время Харцизский сталепроволочный-канатный завод ожидает масштабная реконструкция.

«Сейчас руководством предприятия принято решение о масштабной модернизации. В планах на три года - приобрести оборудование, отремонтировать цеха. Ну, бюджет очень нескромный, скажем так, очень большой бюджет. Поэтому мы верим, что к 2026 году это будет совершенно другое предприятие», - говорит директор филиала №1 завода «Силур» Дмитрий Чуприн.

И подобные процессы год назад начались сразу во всех новых регионах. Там, где есть промышленность, она получила поддержку и устойчивый вектор развития. Заработали сельскохозяйственные предприятия. Огромная работа сделана по переводу медицины, образования, строительства, социального обеспечения на современные российские стандарты.

Все это было бы невозможно, если бы тогда, год назад, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей не проголосовали на референдуме о вхождении в состав России. И вот 30 сентября 2022 года Россия радушно открыла свои двери для новых регионов.

Эти кадры мы снимали 30 сентября прошлого года в Луганске. Первые мгновения после подписания указа о присоединении к России новых регионов. Первые эмоции. Слезы, которых, казалось, уже не осталось после 8 лет украинского террора.

Год спустя мы отправляемся по городам новых российских регионов. О восстановлении заводов, домов, строительстве школ, больниц и училищ, а также о переменах в повседневных ощущениях жителей Мариуполя, Мелитополя и Бердянка за это время - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».