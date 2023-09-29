В Госдуму внесен проект бюджета на 2024-2026 годы

Новый проект бюджета России на следующие три года затрагивает расходы на социальную сферу. В частности, он подразумевает выплаты семьям с детьми и беременным женщинам.

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Российское правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета страны на следующие три года - с 2024 года по 2026. Документ составлялся с учетом состояния социальной сферы и поставленных президентом Владимиром Путиным задач.

«При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами», - сообщил официальный Telegram-канал Правительства.

В частности, в проект заложена помощь семьям с детьми и беременным женщинам. По этому пункту более 10 миллионов россиян получат пособия. На предоставление маткапитала РФ планирует потратить 1,6 триллиона рублей. Еще более 100 миллиардов выделят людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По прогнозам правительства, доходы Российской Федерации в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 - 33,5, а в 2026 - 34,1. Расходы соответственно 36,6, 34,4 и 35,6 триллионов рублей.

Вчера, 28 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России необходимо увеличить расходы на оборону. Он объяснил это тем, что страна находится в состоянии «гибридной войны», а также ведет боевые действия по защите Донбасса.