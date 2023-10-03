По данным издания, Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в объединение.

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Европейский союз собирается начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в объединение, в ЕС намерены объявить об этом к декабрю этого года. Об этом пишет американская газета Politico, ссылаясь на свои источники.

«Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», - говорится в материале.

Издание отмечает, что в ЕС «готовятся дать Киеву зеленый свет» до конца 2023 года.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что киевские власти обязаны заставить украинское общество «работать» для того, чтобы страна стала членом ЕС. Он добавил, что это будет «трудный бой», и вступление Украины в организацию не произойдет «ни сегодня, ни послезавтра». Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что финансирование Украины имеет для блока принципиальный характер и не зависит от таких факторов, как изменение ситуации в США или неудачи ВСУ в зоне конфликта.

По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александра Шатилова, ЕС, обещая присоединить Киев, поддерживает энтузиазм украинцев, чтобы те продолжали абсолютно бесперспективное противостояние с Россией. При этом политолог усомнился, что Украина сможет выполнить все требования для вступления в Евросоюз.