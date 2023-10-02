По словам Жозепа Борреля, вступление Украины в ЕС не произойдет ни сегодня, ни послезавтра.

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Киев должен заставить украинское общество «работать» для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, поскольку вступление в организацию для страны будет трудным. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Киеве перед сотрудниками миссии ЕС на Украине.

В Европейском Союзе добавили, что это будет «трудный бой», и вступление Украины в организацию не произойдет «ни сегодня, ни послезавтра». Тем не менее в Европе полностью поддерживают киевский режим как в зоне спецоперации, так и в вопросе участия страны в Евросоюзе.

По мнению Борреля, Украина в ЕС - это лучшая для нее гарантия безопасности, и на современном этапе своего развития страна наконец перестала балансировать между двумя «империями», а «склоняется к европейским ценностям».

Напомним, накануне стало известно о том, что Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе дипломата. В рамках своего пребывания на Украине он заявил о том, что в ЕС будут продолжать финансовую поддержку Украины, она не зависит от неудач ВСУ на передовой или изменения ситуации в США.