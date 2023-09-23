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Политолог Шатилов: ЕС поддерживает энтузиазм украинцев, обещая присоединить Киев

Максим Крюков
10:14 23.09.2023
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов усомнился, что Украина сможет выполнить все требования для вступления в Евросоюз.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ye Pingfan, Xinhua, Global Look Press
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Политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в разговоре со «Звездой» прокомментировал намерение Европейской комиссии в следующем месяце выпустить рекомендацию о начале процесса присоединения Украины к Евросоюзу.

«Казалось бы, это некое конкретное обещание начать процедуру. С одной стороны, это пряник Украине, с другой стороны, пряник предельно неопределенный и, что называется, очень перспективный. Во-первых, Украина в настоящее время находится в состоянии полуразрушенном и экономически депрессивном. Во-вторых, неопределенным является территориальный и геополитический статус Украины. Третий момент - в силу определенных внутренних причин Украине будет крайне сложно выполнить требования по вступлению в ЕС», - сказал он.

Эксперт уточнил, что это касается проблем борьбы с коррупцией, обеспечения прозрачности управления и демократичности институтов. По его мнению, все эти критерии Украина вряд ли сможет выполнить даже при самом благоприятном для себя развитии событий.

«Я думаю, что это обещания из серии «обещать - не значит жениться». То есть нужно поддержать некий энтузиазм украинцев, чтобы они продолжали абсолютно бесперспективное противостояние с Россией. И для этого рисуется некое светлое будущее, которое представляется фантастическим», - добавил собеседник телеканала.

Кроме того, политолог предположил, что, «даже если для Украины все завершится более-менее терпимо, экономика после такого жесткого противостояния придет в негодность».

«Это фактически означает разруху и долгие годы для восстановления экономики и залечивание ран. Понятно, что на европейские показатели она не выйдет», - заключил Шатилов.

По словам источника Bloomberg, после одобрения рекомендации ЕК Киеву придется в ускоренном порядке завершить реформы и привести внутренние распорядки в стране в соответствии с законодательством Евросоюза более чем в 30 областях, включая верховенство закона и экономическую сферу.

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