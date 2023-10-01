Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь Киеву независимо от США
Финансирование Украины имеет для ЕС принципиальный характер и не зависит от таких факторов, как изменение ситуации в США или неудачи ВСУ в зоне конфликта. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время посещения Киева.
«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине», - приводит ТАСС слова дипломата.
Он заявил также, что ЕС готовы наращивать объемы ассигнований, так как видят в происходящем в зоне украинского конфликта «экзистенциальную угрозу».
«Наша помощь носит долгосрочный характер», - заверил Боррель.
Он подчеркнул, что помощь Киеву «никак не связана» с происходящим в США и с низкой результативностью наступления ВСУ.
Напомним, что накануне в США приняли бюджет правительства на предстоящие 45 суток без расходов на поддержку Украины, подготовка финансового документа шла в напряженной дискуссии конгрессменов и едва не закончилась приостановкой деятельности правительства.