Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь Киеву независимо от США

В ЕС не исключают увеличение финансирования Украины и заявляют, что решение о поддержке Киева не зависит от происходящего в США.

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Финансирование Украины имеет для ЕС принципиальный характер и не зависит от таких факторов, как изменение ситуации в США или неудачи ВСУ в зоне конфликта. Об этом заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время посещения Киева.

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине», - приводит ТАСС слова дипломата.

Он заявил также, что ЕС готовы наращивать объемы ассигнований, так как видят в происходящем в зоне украинского конфликта «экзистенциальную угрозу».

«Наша помощь носит долгосрочный характер», - заверил Боррель.

Он подчеркнул, что помощь Киеву «никак не связана» с происходящим в США и с низкой результативностью наступления ВСУ.

Напомним, что накануне в США приняли бюджет правительства на предстоящие 45 суток без расходов на поддержку Украины, подготовка финансового документа шла в напряженной дискуссии конгрессменов и едва не закончилась приостановкой деятельности правительства.