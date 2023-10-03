Гособвинение запросило для Овсянниковой 9,5 года колонии

Ей также хотят на 5 лет запретить заниматься администрированием сайтов.

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Гособвинение в ходе судебного заседания запросило для журналистки Марины Овсянниковой 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима по статье о фейках про Вооруженные силы Российской Федерации. Также ей хотят на 5 лет запретить заниматься администрированием сайтов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отмечается, что в июле прошлого года Марина Овсянникова разместила в своем канале видео и фото с плакатом, в которых была ложная информация о действиях российских военных в ходе специальной операции. По данному факту заведено уголовное дело. Сейчас обвиняемая находится в розыске. Ее заочно арестовали.

Напомним, ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Глуховского* к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Писателя признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Ему также запретили администрировать сайты на срок 4 года.

Сейчас Дмитрий Глуховский* находится в международном розыске. В октябре прошлого года его включили в реестр иностранных агентов.

* Дмитрий Глуховский включен Минюстом РФ в список иностранных агентов.