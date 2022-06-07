Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в федеральный розыск

В отношении Глуховского заведено уголовное дело, но по какой именно статье - не уточняется.

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МВД России объявило в федеральный розыск писателя Дмитрия Глуховского. Согласно данным ведомственной базы, на Глуховского заведено уголовное дело, а по какой именно статье - не уточняется.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - следует из сведений базы разыскиваемых.

Дмитрий Глуховский известен как автор популярного романа «Метро 2033», в котором повествуется о Москве, пережившей ядерный взрыв. Напомним, Министерство внутренних дел Российской Федерации до этого объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую. СК возбудил против нее дело о фейках о российской армии.

Также в розыск объявлен и бывший участник телеигры «Что? Где? Когда?», журналист Ровшан Аскеров. Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении него о реабилитации нацизма.