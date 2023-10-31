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В Конгрессе США рассмотрят предоставление экстренной помощи Израилю на $14 млрд

Максим Крюков
07:07 31.10.2023
В законопроекте не рассматриваются расходы на военную помощь Украине и Тайваню.
В Конгрессе США рассмотрят предоставление экстренной помощи Израилю на $14 млрд
© Фото: Alex Edelman, Global Look Press
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В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере 14,3 млрд долларовю

«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», - говорится в тексте документа, который был опубликован на официальном сайте нижней палаты американского парламента.

В данном проекте не рассматриваются иные расходы, о которых ранее просил американский лидер Джо Байден, в частности, на военную помощь Киеву и Тайбэю. Две недели назад агентство Bloomberg написало, что глава Белого дома намерен запросить у Конгресса около 100 млрд долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню и на обеспечение защиты американской границы. После этого телеканал NBC сообщил, что президент США собирается выделить Киеву 60 млрд долларов из запрошенных у Конгресса 100 млрд долларов.

Накануне стало известно, что у Байдена не получилось привести достойных аргументов, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь киевскому режиму, а тем более связать это с поддержкой Израиля. По мнению колумнистов журнала Foreign Policy, дальнейшее финансирование Украины может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

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