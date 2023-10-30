В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Анна Ушакова
07:59 30.10.2023
Отмечается, что Байдену следовало бы привести более конкретные аргументы в пользу того, почему конфликты в Европе и на Ближнем Востоке влияют на заботы обычных американцев.
FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
Читайте нас на:

Байден не смог привести достойных аргументов, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь Украине, а тем более, связать это с поддержкой Израиля, а дальнейшее финансирование Украины может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов. Об этом заявили колумнисты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.

Обозревателей смутило поведение главы США. Они не могут понять, почему Байден до сих пор не привел доводов в пользу поддержки Украины.

«Ему следовало бы привести более конкретные аргументы в пользу того, почему конфликты в Европе и на Ближнем Востоке влияют на заботы обычных американцев», - сообщается в материале.

Ранее Байден заявлял, что поддержка Израиля и Украины является «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды на протяжении долгого времени. Также он сообщал о намерении запросить у Конгресса США 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:56 В стране и мире
ФАС сообщила об отмене мобильными операторами платы за раздачу Интернета
08:28 В стране и мире
Аэропорт Махачкалы находится под контролем правоохранительных органов
08:27 В стране и мире
В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку
08:16 В стране и мире
Видео
Шойгу провел неформальные беседы с коллегами перед Сяншаньским форумом
05:47 В стране и мире
Видео
Шойгу: потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человек
Популярное
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.