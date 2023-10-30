FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Отмечается, что Байдену следовало бы привести более конкретные аргументы в пользу того, почему конфликты в Европе и на Ближнем Востоке влияют на заботы обычных американцев.

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Байден не смог привести достойных аргументов, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь Украине, а тем более, связать это с поддержкой Израиля, а дальнейшее финансирование Украины может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов. Об этом заявили колумнисты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.

Обозревателей смутило поведение главы США. Они не могут понять, почему Байден до сих пор не привел доводов в пользу поддержки Украины.

«Ему следовало бы привести более конкретные аргументы в пользу того, почему конфликты в Европе и на Ближнем Востоке влияют на заботы обычных американцев», - сообщается в материале.

Ранее Байден заявлял, что поддержка Израиля и Украины является «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды на протяжении долгого времени. Также он сообщал о намерении запросить у Конгресса США 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.