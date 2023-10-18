Байден запросит у Конгресса $100 млрд на оружие для Израиля, Украины и Тайваня

По данным Bloomberg, средства также будут направлены на обеспечение защиты американской границы.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, в материале говорится, что средства будут также выделены на обеспечение защиты американской границы.

Как отмечает издание, в Белом доме рассчитывают, что и демократы, и республиканцы окажут широкую поддержку пакету дополнительной помощи.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Израиль обратился к США с просьбой предоставить помощь на сумму 10 миллиардов долларов. Издание отмечало, что американские власти рассматривают возможность разработать пакет, который объединил бы помощь Тель-Авиву и Киеву, финансирование укрепления границы между Штатами и Мексикой, а также поддержку Тайваня.

На прошлой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Он также отметил, что в общей сложности объем помощи Вашингтона Киеву с февраля 2022 года достигнет отметки почти в 44 миллиарда долларов.