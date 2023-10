В стране и мире Байден запросит у Конгресса $100 млрд на оружие для Израиля, Украины и Тайваня Максим Крюков По данным Bloomberg, средства также будут направлены на обеспечение защиты американской границы. © Фото: Ting Shen - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом пишет агентство Bloomberg. Кроме того, в материале говорится, что средства будут также выделены на обеспечение защиты американской границы. Как отмечает издание, в Белом доме рассчитывают, что и демократы, и республиканцы окажут широкую поддержку пакету дополнительной помощи. Ранее американская газета The New York Times написала, что Израиль обратился к США с просьбой предоставить помощь на сумму 10 миллиардов долларов. Издание отмечало, что американские власти рассматривают возможность разработать пакет, который объединил бы помощь Тель-Авиву и Киеву, финансирование укрепления границы между Штатами и Мексикой, а также поддержку Тайваня. На прошлой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Он также отметил, что в общей сложности объем помощи Вашингтона Киеву с февраля 2022 года достигнет отметки почти в 44 миллиарда долларов. Экспертное мнение и аналитика