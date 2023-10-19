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NBC: Байден выделит Киеву $60 млрд из запрошенных у Конгресса $100 млрд

Максим Крюков
05:21 19.10.2023
По данным источников телеканала, оставшиеся $40 млрд Джо Байден направит на помощь Израилю и Тайваню, а также для охраны границы между США и Мексикой.
NBC: Байден выделит Киеву $60 млрд из запрошенных у Конгресса $100 млрд
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press
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Американский президент Джо Байден планирует выделить шестьдесят миллиардов долларов киевскому режиму. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Напомним, вчера Bloomberg сообщил, что глава Белого дома собирается запросить у Конгресса США сто миллиардов долларов на военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня.

По информации NBC News, оставшиеся сорок миллиардов пойдут на поддержку Тель-Авива и Тайбэя, а также на обеспечение охраны границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Уточняется, что администрация 46-го президента США может официально подать запрос уже в пятницу, 20 октября.

Накануне американский лидер на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами военного кабинета Израиля заявил, что Вашингтон продолжит помогать еврейскому государству защищать его народ «сегодня, завтра и всегда». По словам Байдена, Штаты намерены работать «с партнерами по всему региону, чтобы предотвратить новые трагедии для невинных гражданских лиц».

Уже сегодня стало известно, что общий рейтинг одобрения 80-летнего Байдена опустился до рекордно низких 37%. Из данных опроса CNBC следует, что 39% граждан США поддерживают финансирование Израиля, 36% считают, что стране следует уделять одинаковое внимание обеим сторонам палестино-израильского конфликта.

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