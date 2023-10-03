В стране и мире В МО РФ сообщили о сбитом украинском БПЛА над Брянской областью По данным Минобороны России, украинский беспилотник был уничтожен 3 октября около 15.00 мск. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Днем 3 октября Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным российского оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Накануне в МО РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Уточняется, что дрон был обезврежен в понедельник, 2 октября, около 9 часов утра по московскому времени. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика