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Минобороны: в Белгородской области уничтожен беспилотник

09:52 02.10.2023
Аппарат обезвредили дежурные средства ПВО был поражен в понедельник, 2 октября, около 9 часов утра.
Минобороны: в Белгородской области уничтожен беспилотник
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. Беспилотник был обезврежен в понедельник, 2 октября, около 9 часов утра по московскому времени.

В военном ведомстве добавили, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.

Ранее три человека пострадали при обстреле украинскими боевиками центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Женщине и одному из раненых мужчин потребовалась госпитализация.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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