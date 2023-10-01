Над Смоленской областью перехвачены еще два украинских БПЛА
Силы ПВО пресекли очередную террористическую атаку киевского режима около 10:00.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Дежурные средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над территорией Смоленской области около 10:00 по московскому времени первого октября. Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области», - сообщили в Минобороны России.
Утром первого октября российские силы ПВО ликвидировали дрон противника в небе над Краснодарским краем. Отражение террористической атаки произошло в 8:00 по московскому времени.
В 9:00 ВСУ попытались атаковать территорию Смоленской области. Глава региона Василий Анохин сообщил, что нападение было предотвращено силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.