Над Смоленской областью перехвачены еще два украинских БПЛА

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Дежурные средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над территорией Смоленской области около 10:00 по московскому времени первого октября. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области», - сообщили в Минобороны России.

Утром первого октября российские силы ПВО ликвидировали дрон противника в небе над Краснодарским краем. Отражение террористической атаки произошло в 8:00 по московскому времени.

В 9:00 ВСУ попытались атаковать территорию Смоленской области. Глава региона Василий Анохин сообщил, что нападение было предотвращено силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.