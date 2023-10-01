Российские ПВО уничтожили три дрона ВСУ в Смоленской области

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Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА в небе над Смоленской областью. Террористическая атака националистов была предотвращена первого октября в 9:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», - сообщило Минобороны России.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин добавил, что вражеские дроны были сбиты силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Сегодня утром также стало известно об уничтожении украинского БПЛА над территорией Смоленской области. Атаку националистов предотвратили в 8:00 по московскому времени.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.