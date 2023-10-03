В Кремле назвали некорректным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

Дмитрий Песков отметил, что Москве и Еревану предстоят серьезные переговоры и поиски дипломатического решения проблемы.

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Россия считает ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«По-прежнему считаем, что это - некорректное решение», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Дмитрий Песков также отметил, что России и Армении предстоят серьезные переговоры и поиски дипломатического решения проблемы, вызванной ратификацией Римского статута МУС.

«Нужно будет разбираться, могут ли все-таки в Армении превалировать одни акты над международным правом», - добавил пресс-секретарь президента России.

Напомним, сегодня парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За признание юрисдикции Международного уголовного суда выступили 60 депутатов, а против - 22. До этого представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян предложил России подписать юридическое соглашение, касающееся Римского статута МУС.

В мае этого года СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Кариму Асаду Ахмаду Хану и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, выдавшим ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Росaрио Сальваторе Айталу и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса. В России они проходят по делу по части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Против Карима Хана также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 299, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).