Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 22.

© Фото: Пресс-служба парламента Армении, РИА Новости

Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, депутаты выступили за признание юрисдикции МУС.

За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 22. В обсуждениях участвовала только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Оппозиция бойкотировала обсуждение, а по возвращении в зал заседаний проголосовала против, сообщает ТАСС.

Сторонники ратификации статута указывали, что она направлена против военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструментов ОДКБ и партнерства с Россией недостаточно для обеспечения безопасности страны.

Ранее МИД России предупреждал, что этот шаг будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал суверенным выбором возможный выход Армении из ОДКБ. Однако, по его словам, в Москве надеются, что «никакие временные администрации» не разрушат связи между двумя народами, которые существовали веками.