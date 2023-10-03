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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Владимир Рубанов
12:57 03.10.2023
За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 22.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
© Фото: Пресс-служба парламента Армении, РИА Новости
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Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, депутаты выступили за признание юрисдикции МУС.

За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 22. В обсуждениях участвовала только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Оппозиция бойкотировала обсуждение, а по возвращении в зал заседаний проголосовала против, сообщает ТАСС.

Сторонники ратификации статута указывали, что она направлена против военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструментов ОДКБ и партнерства с Россией недостаточно для обеспечения безопасности страны.

Ранее МИД России предупреждал, что этот шаг будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал суверенным выбором возможный выход Армении из ОДКБ. Однако, по его словам, в Москве надеются, что «никакие временные администрации» не разрушат связи между двумя народами, которые существовали веками.

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