МВД России объявило в розыск прокурора МУС Ахмада Хана

Глава СК Александр Бастрыкин ранее заявил о намерении объявить в розыск прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге.

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МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана, который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Информация появилась в базе разыскиваемых лиц.

Карим Ахмад Хан, судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес в России проходят по делу по части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Кроме того, против Карима Ахмада Хана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 299, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

О намерении объявить прокурора и судей МУС в розыск ранее заявлял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В МИД России в марте заявили, что прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, выполняет заказ западных хозяев. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что Международный уголовный суд заставляют придумывать предлоги для продвижения повестки Запада. Нарушая международное право, нельзя претендовать на исключительность, добавил он.