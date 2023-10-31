В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Руины и бои в туннелях: как продвигается операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Павел Кутаренко
19:21 31.10.2023
Военнослужащие ЦАХАЛ приблизились к окраинам Бейт-Лахии и Бейт-Хануана к северу от сектора Газа, заняли Эль-Карам и продолжают продвижение на юге.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
Читайте нас на:

Израиль вошел в северную часть сектора Газа. Подразделения ЦАХАЛ продвигаются на местности, фактически превращенной в руины в результате массовых ударов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это третий этап операции по ликвидации движения ХАМАС.

«Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС. Мы проводим систематическую работу. Прежде всего, фаза блокирования, которая закончена. Второй этап - продолжающиеся бомбежки с воздуха. Третий этап - ЦАХАЛ расширяет свое наземное присутствие в секторе Газа, делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь систематического прогресса, шаг за шагом», - заявил Нетаньяху.

Но шаги эти - крайне медленные и осторожные.  Сегодня военнослужащие ЦАХАЛ смогли приблизиться к окраинам Бейт-Лахии и Бейт-Хануана к северу от сектора Газа, заняли Эль-Карам. На юге израильские подразделения пытаются продвинуться к скоростной трассе, которая проходит через весь сектор Газа.

«Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы вводятся в Газу для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море в полном составе. За минувшие сутки наши силы ликвидировали десятки террористов. Военный план реализуется так, как предполагалось, и будет продолжаться в соответствии с нашими задачами», - сообщил официальный представитель ЦАХАЛ.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, израильские военные уже ведут бои в подземных тоннелях сектора Газа. Напомним, их общая протяженность - почти 500 километров, площадь внутренних помещений - до 10 тысяч квадратных метров. По подземным тоннелям боевики ХАМАС могут передвигаются даже на автомобилях.

До начала палестино-израильского конфликта репортер арабского отделения RT спускался вниз и показал, как устроены эти коммуникации, позволяющие палестинцам вести затяжную и по сути партизанскую войну. Именно эти подземные ходы - главная цель израильской армии, что продолжает подтягивать технику к границам сектора Газа. Бригадный генерал ЦАХАЛ Ярон Финкельман записал обращение к военнослужащим, призвав воевать до победного конца.

В ХАМАС сообщают об уничтожении нескольких единиц израильской бронетехники артиллерией и противотанковыми ракетами «Ясин». И если Армия обороны Израиля решится на полномасштабный ввод войск в сектор Газа - это может привести к колоссальным потерям в технике и живой силе. Не говоря о жертвах среди мирного населения эксклава - большая часть которого так и не смогла эвакуироваться. Те боевые действия, которые ЦАХАЛ начал сегодня, по-прежнему нельзя назвать полноценной наземной операцией - вероятно, Израиль решится на нее, только дождавшись решения сверху.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:29 В стране и мире
Видео
Протестующие с красными ладонями прервали речь Блинкена в конгрессе
18:22 В стране и мире
ЮНИСЕФ: Газа превратилась в кладбище для детей
18:09 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о росте ВВП на 2,8% за девять месяцев текущего года
16:48 В стране и мире
В Кремле исключили «свободный выход» западных компаний с российского рынка
15:37 В стране и мире
Полномочия депутатов Власова и Белоусова предлагают прекратить с 1 ноября
Популярное
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.