Руины и бои в туннелях: как продвигается операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Военнослужащие ЦАХАЛ приблизились к окраинам Бейт-Лахии и Бейт-Хануана к северу от сектора Газа, заняли Эль-Карам и продолжают продвижение на юге.

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Израиль вошел в северную часть сектора Газа. Подразделения ЦАХАЛ продвигаются на местности, фактически превращенной в руины в результате массовых ударов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это третий этап операции по ликвидации движения ХАМАС.

«Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС. Мы проводим систематическую работу. Прежде всего, фаза блокирования, которая закончена. Второй этап - продолжающиеся бомбежки с воздуха. Третий этап - ЦАХАЛ расширяет свое наземное присутствие в секторе Газа, делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь систематического прогресса, шаг за шагом», - заявил Нетаньяху.

Но шаги эти - крайне медленные и осторожные. Сегодня военнослужащие ЦАХАЛ смогли приблизиться к окраинам Бейт-Лахии и Бейт-Хануана к северу от сектора Газа, заняли Эль-Карам. На юге израильские подразделения пытаются продвинуться к скоростной трассе, которая проходит через весь сектор Газа.

«Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы вводятся в Газу для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море в полном составе. За минувшие сутки наши силы ликвидировали десятки террористов. Военный план реализуется так, как предполагалось, и будет продолжаться в соответствии с нашими задачами», - сообщил официальный представитель ЦАХАЛ.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, израильские военные уже ведут бои в подземных тоннелях сектора Газа. Напомним, их общая протяженность - почти 500 километров, площадь внутренних помещений - до 10 тысяч квадратных метров. По подземным тоннелям боевики ХАМАС могут передвигаются даже на автомобилях.

До начала палестино-израильского конфликта репортер арабского отделения RT спускался вниз и показал, как устроены эти коммуникации, позволяющие палестинцам вести затяжную и по сути партизанскую войну. Именно эти подземные ходы - главная цель израильской армии, что продолжает подтягивать технику к границам сектора Газа. Бригадный генерал ЦАХАЛ Ярон Финкельман записал обращение к военнослужащим, призвав воевать до победного конца.

В ХАМАС сообщают об уничтожении нескольких единиц израильской бронетехники артиллерией и противотанковыми ракетами «Ясин». И если Армия обороны Израиля решится на полномасштабный ввод войск в сектор Газа - это может привести к колоссальным потерям в технике и живой силе. Не говоря о жертвах среди мирного населения эксклава - большая часть которого так и не смогла эвакуироваться. Те боевые действия, которые ЦАХАЛ начал сегодня, по-прежнему нельзя назвать полноценной наземной операцией - вероятно, Израиль решится на нее, только дождавшись решения сверху.