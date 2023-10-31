Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу

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Армия обороны Израиля проводит в секторе Газа третью фазу военной операции, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. Она подразумевает расширение наземных операций в анклаве.

«Мы в разгаре войны», - сказал Нетаньяху.

По его словам, первый этап предполагал отражение и остановку вторжения боевиков ХАМАС. Второй - постоянные атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

«ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», - сказал израильский премьер.

Наземные действия открывают возможности для освобождения заложников, заявил Нетаньяху и пообещал их не упустить. Одновременно ЦАХАЛ активно работает над сдерживанием на севере, добавил он.

Премьер-министр Израиля заявил, что военная кампания потребует времени, в ее ходе «будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы».

Ранее Нетаньяху отверг возможное прекращение огня в секторе Газа, назвав их уступками «ХАМАС, терроризму и варварству».