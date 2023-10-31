ЮНИСЕФ: Газа превратилась в кладбище для детей

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Более 3,4 тысячи палестинских детей погибли в анклаве за неполный месяц боевых действий. Об этом сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер на брифинге в Женеве.

«Газа превратилась в кладбище для детей», - сказал Элдер.

Согласно данным Минздрава Газы, во время текущего конфликта на территории анклава погибли 3 450 детей. Представитель ЮНИСЕФ повторно обратился к Израилю с просьбой о прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров для помощи со стороны международного сообщества.

«Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы тысяче детей снова оказаться в безопасности. Все контрольно-пропускные пункты в Газу должны быть открыты для безопасной, устойчивой и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, включая воду, продовольствие, медикаменты и топливо», - добавил Джеймс Элдер к своему сообщению.

По словам Элдера, жизни детей угрожают не только бомбежки и ракетные атаки. Младенцы гибнут от обезвоживания, поскольку в условиях блокады в Газе производят лишь 5% от необходимого объема потребляемой населением воды. Большая часть опреснительных установок повреждены во время бомбежек или лишены топлива.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа увеличилось до 8 525. Эти данные привел телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.