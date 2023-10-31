Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в секторе Газа

Пресс-центр ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков боевиков в анклаве, уничтожении наблюдательных пунктов и противотанковых расчетов.

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Военные ЦАХАЛ ведут ожесточенные бои в глубине сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Отмечается, что израильтяне захватили большое количество взрывчатки и уничтожили противотанковые пусковые позиции.

«Силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа. Войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты, а также захватили большое количество вооружения и взрывчатки», - говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о третей фазе специальной операции в палестинском анклаве. По словам политика, первая и вторая стадии предусматривали отражение атак ХАМАС и удары с воздуха. Третья стадия - расширение наземной операции. По словам главы израильского правительства, это шанс освободить заложников.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Стороны обменялись ракетными ударами, жилые кварталы сектора Газа превратились в руины, тысячи человек погибли и получили ранения.