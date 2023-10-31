На совещании с силовиками Путин обсудил противодействие внешним угрозам

Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Дагестане будут анализировать по итогам следствия.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вчера в ходе закрытой части совещания обсудил меры по противодействию усиливающимся внешним угрозам, в том числе внешним манипуляциям, провоцирующим беспорядки в РФ.

Песков подчеркнул, что сложившаяся в Дагестане ситуация будет анализироваться.

«Безусловно, соответствующие органы будут предпринимать следственные действия, и после этого, конечно, будет ситуация анализироваться: что необходимо для того, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем», - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о задержании 83 участников беспорядков в Дагестане. Владимир Путин констатировал роль стран Запада и Украины в организации волнений.

Глава Дагестана подчеркнул, что снисхождения к участникам беспорядков не будет.