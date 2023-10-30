Путин заявил о роли Запада и Киева в организации беспорядков в Махачкале

Президент заявил, что помочь Палестине можно только борясь с теми, кто стоит за очередным обострением ближневосточного конфликта.

© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Гавриил Григоров POOL РИА Новости

Беспорядки в Махачкале инспирированы руками западных спецслужб. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совбеза РФ в Ново-Огарево. Организацией столкновений занимались через социальные сети, в том числе с территории Украины, уточнил глава государства.

«События в Махачкале инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками западных спецслужб. Но я должен задать вопрос - разве можно помочь Палестине, нападая на горских евреев? Которые являются титульной нацией Дагестана. Помочь Палестине можно только борясь с теми, кто действительно стоит за этой трагедией», - сказал президент.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в минувшее воскресенье. Десятки местных жителей прорвались на летное поле после прибытия рейса из Тель-Авива. На место незамедлительно были вызваны усиленные полицейские патрули, ситуацию удалось взять под контроль. Известно о 60 задержанных, установлены личности без малого сотни причастных к беспорядкам активистов. Пятеро пострадавших остаются в больнице, двое - в тяжелом состоянии. Среди раненых, в основном, сотрудники полиции. Еще 18 человек после оказания амбулаторной помощи отправились домой.

Ущерб воздушной гавани составил несколько миллионов рублей. К этому часу аэропорт возобновил свою работу.