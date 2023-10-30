В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о роли Запада и Киева в организации беспорядков в Махачкале

Ян Брацкий
22:03 30.10.2023
Президент заявил, что помочь Палестине можно только борясь с теми, кто стоит за очередным обострением ближневосточного конфликта.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Гавриил Григоров POOL РИА Новости
Читайте нас на:

Беспорядки в Махачкале инспирированы руками западных спецслужб. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совбеза РФ в Ново-Огарево. Организацией столкновений занимались через социальные сети, в том числе с территории Украины, уточнил глава государства.

«События в Махачкале инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками западных спецслужб. Но я должен задать вопрос - разве можно помочь Палестине, нападая на горских евреев? Которые являются титульной нацией Дагестана. Помочь Палестине можно только борясь с теми, кто действительно стоит за этой трагедией», - сказал президент.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в минувшее воскресенье. Десятки местных жителей прорвались на летное поле после прибытия рейса из Тель-Авива. На место незамедлительно были вызваны усиленные полицейские патрули, ситуацию удалось взять под контроль. Известно о 60 задержанных, установлены личности без малого сотни причастных к беспорядкам активистов. Пятеро пострадавших остаются в больнице, двое - в тяжелом состоянии. Среди раненых, в основном, сотрудники полиции. Еще 18 человек после оказания амбулаторной помощи отправились домой.

Ущерб воздушной гавани составил несколько миллионов рублей. К этому часу аэропорт возобновил свою работу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:40 В стране и мире
Видео
Путин: создание суверенной Палестины может решить конфликт на Ближнем Востоке
21:02 В стране и мире
Израиль отверг возможное прекращение огня в секторе Газа
21:31 В стране и мире
Видео
Путин: США и их сателлиты извлекают из мировой нестабильность кровавую ренту
20:57 В стране и мире
Видео
Враг в глухой обороне: что изменилось на передовой Южно-Донецкого направления
20:32 В стране и мире
Видео
Al Jazeera: число погибших в Газе превысило 8 300 человек
Популярное
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 млн рублей
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.