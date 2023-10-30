Задержаны 83 участника массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

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По сообщениям ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному органу, к настоящему моменту задержаны 83 человека, принимавших участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

«На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», - заявили в пресс-службе управления.

В МВД добавили, что все попытки дестабилизировать ситуацию в регионе будут немедленно пресечены.

По словам президента России Владимира Путина, события в аэропорту Махачкалы были инспирированы руками западных спецслужб через социальные сети, в том числе с территории Украины.

Накануне десятки местных жителей прорвались на летное поле после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива, после прибытия полиции ситуацию удалось взять под контроль. Сообщалось о пяти пострадавших, которые получают в настоящее время лечение в больнице, и еще 18 человек были отправлены домой после оказания им необходимой помощи амулаторно.