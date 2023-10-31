Глава Дагестана заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет

Меликов добавил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы не представляют всегда славившийся гостеприимством дагестанский народ.

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Снисхождения к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы не будет. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Меликов отметил, что из-за беспорядков дагестанский народ будто откатился назад. По его словам, настоящий дагестанец знает, что такое честь и никогда не обидел бы женщину или ребенка.

Глава региона также отметил, что события 29 октября показали, к каким последствиям приводит национализм, особенно в совокупности с плохим знанием своей истории и стадным инстинктом. Глава Дагестана добавил, что те, кто участвовал в беспорядках, не представляют дагестанский народ, который всегда славился своим гостеприимством.

«По многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально, но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам», - подытожил Меликов.

Напомним, вчера председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что реакция правоохранительных органов на массовые беспорядки в международном аэропорту Уйташ в Махачкале, которые произошли вечером 29 октября, должна быть «предельно жесткой и оперативной». Клишас добавил, что события на Ближнем Востоке не должны быть поводом для разжигания межнациональной розни в России.