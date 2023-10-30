Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона

Глава Дагестана отметил, что собравшиеся нападали на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей.

© Фото: glava.e-dag.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы «Уйташ» и пообещал, что они получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Об этом руководитель республики написал в своем Telegram-канале.

Меликов назвал действия собравшихся в махачкалинском аэропорту грубым нарушением закона. Он подчеркнул, что нет ни смелости, ни решительности, ни чести в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта, поджидать толпой безоружных невиновных людей, «ругать их матом, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт».

Глава Дагестана отметил, что участники беспорядков нападали на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей. По его мнению, они «воткнули нож в спины» погибших защитников Родины в 1999 году и своих земляков - участников спецоперации.

Меликов добавил, что дагестанцы сопереживают жертвам действий «неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине». Однако события, которые развернулись в махачкалинском аэропорту, возмутительны и получат оценку правоохранительных органов, подчеркнул он.

Ранее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, которые привели к сбою в работе аэропорта Махачкалы. Вылет самолетов был отложен до нормализации обстановки, а прибывавшие отправили на резервные аэродромы.