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Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона

Владимир Рубанов
00:25 30.10.2023
Глава Дагестана отметил, что собравшиеся нападали на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей.
Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона
© Фото: glava.e-dag.ru
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Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы «Уйташ» и пообещал, что они получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Об этом руководитель республики написал в своем Telegram-канале.

Меликов назвал действия собравшихся в махачкалинском аэропорту грубым нарушением закона. Он подчеркнул, что нет ни смелости, ни решительности, ни чести в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта, поджидать толпой безоружных невиновных людей, «ругать их матом, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт».

Глава Дагестана отметил, что участники беспорядков нападали на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей. По его мнению, они «воткнули нож в спины» погибших защитников Родины в 1999 году и своих земляков - участников спецоперации.

Меликов добавил, что дагестанцы сопереживают жертвам действий «неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине». Однако события, которые развернулись в махачкалинском аэропорту, возмутительны и получат оценку правоохранительных органов, подчеркнул он.

Ранее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, которые привели к сбою в работе аэропорта Махачкалы. Вылет самолетов был отложен до нормализации обстановки, а прибывавшие отправили на резервные аэродромы.

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