В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ISNA: Израиль потребовал от сотрудников международных СМИ покинуть север Газы

Владимир Рубанов
04:10 30.10.2023
В Тель-Авиве сослались на расширение масштабов военной операции.
ISNA: Израиль потребовал от сотрудников международных СМИ покинуть север Газы
© Фото: СМИ IMAGO saeedqaq Globallookpress
Читайте нас на:

Израиль предписал сотрудникам международных средств массовой информации немедленно покинуть северную часть сектора Газа, ссылаясь на расширение масштабов военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информагентство ISNA.

Международная благотворительная организация Save the Children сообщила, что за три недели в секторе Газа погибли более 3 тысяч детей. Это больше, чем ежегодное число детей, погибших в зонах конфликтов по всему миру.

В Палестине заявили об увеличении до восемь тысяч числа погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок.

В результате обстрела ливанского города Хоула израильской артиллерией были ранены два миротворца ООН из Непала.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:43 В стране и мире
Палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гумпомощью
03:27 В стране и мире
Видео
Израильский самолет нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии
00:48 В стране и мире
CNN: экспедиционный отряд морпехов США на борту USS Bataan направлен к Израилю
00:45 В стране и мире
Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы
03:06 В стране и мире
Видео
Су-25 нанесли авиаудары с кабрирования по позициям ВСУ на Донецком направлении
Популярное
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.