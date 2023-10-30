ISNA: Израиль потребовал от сотрудников международных СМИ покинуть север Газы

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Израиль предписал сотрудникам международных средств массовой информации немедленно покинуть северную часть сектора Газа, ссылаясь на расширение масштабов военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информагентство ISNA.

Международная благотворительная организация Save the Children сообщила, что за три недели в секторе Газа погибли более 3 тысяч детей. Это больше, чем ежегодное число детей, погибших в зонах конфликтов по всему миру.

В Палестине заявили об увеличении до восемь тысяч числа погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок.

В результате обстрела ливанского города Хоула израильской артиллерией были ранены два миротворца ООН из Непала.