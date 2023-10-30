Save the Children: в секторе Газа за три недели погибли более 3 тысяч детей

В благотворительной организации отметили, что число детей, убитых в Газе за три недели, превысило ежегодное число детей, погибших в зонах конфликтов по всему миру.

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Число детей, убитых в секторе Газа за три недели, превысило ежегодное число детей, погибших в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года. Об этом на своем сайте сообщает международная благотворительная организация «Спасите детей».

Отмечается, что с 7 октября в Газе погибли не менее 3 195 детей. Еще 6 360 несовершеннолетних получили ранения. В организации уверены, что наземная операция израильских сил приведет к увеличению числа детских жертв.

При этом, согласно данным ООН, в прошлом году в 24 странах погибли 2 985 детей, в 2021 году - 2 515, а в 2020 году — 2 674 ребенка в 22 странах.

В организации «Спасите детей» призвали к прекращению огня. Подчеркивается, что необходимо предпринять меры для защиты детей.

Напомним, накануне в Палестине заявили об увеличении числа погибших в секторе Газа в результате израильских атак. Их количество превысило 8 тысяч человек.