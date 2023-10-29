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Два миротворца ООН пострадали при обстреле юга Ливана Израилем

Анастасия Бобылева
04:25 29.10.2023
По имеющихся данным, один из пострадавших получил ранения в живот и руку.
Два миротворца ООН пострадали при обстреле юга Ливана Израилем
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress
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В результате обстрела ливанского города Хоула израильской артиллерией были ранены два миротворца ООН из Непала. Об этом сообщает телеканал Al Manar.

Уточняется, что два снаряда, выпущенные ХАМАС, разорвались у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Один из пострадавших получил ранение средней степени тяжести в живот и руку. По имеющейся информации, он носит звание капитана.

Ранее при обстреле Израилем города Рафах погибли две женщины, несколько человек получили ранения. Согласно сообщениям  телеканала Al Jazeera, ХАМАС попал по жилому дому.

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