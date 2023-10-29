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Минздрав Палестины сообщил об увеличении числа погибших в Газе до 8 тысяч

Марина Крижановская
03:17 29.10.2023
Число жертв среди жителей Газы из-за ударов Израиля превысило восемь тысяч человек.
Минздрав Палестины сообщил об увеличении числа погибших в Газе до 8 тысяч
© Фото: Atia Darwish Keystone Press Agency Globallookpress
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В Палестине заявили об увеличении числа погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок. Их количество превысило восемь тысяч человек. Об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

«Министерство здравоохранения в Газе: число погибших в результате бомбардировки анклава Израилем возросло до более чем 8000 погибших», - опубликовал информацию канал поздним вечером 28 октября.

За сутки число жертв, по информации ТАСС, увеличилось более чем на 300 человек.

Вечером 28 октября Израиль показал кадры продвижения танков ЦАХАЛ на севере Газы. Запечатлен момент продвижения танковой колонны ЦАХАЛ, а также устройство защитных сооружений с помощью строительной - бульдозерной - техники. Сообщается, что боевые подразделения начали действовать в северной части сектора Газа с вечера пятницы.

Многолетний ближневосточный конфликт обострился 7 октября. В тот день ХАМАС выпустил по Израилю несколько тысяч ракет. Затем палестинцы зашли на южную территорию еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

ЦАХАЛ начал проводить ответную операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За время обострения конфликта с обеих сторон тысячи погибших и раненых. 

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