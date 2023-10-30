Al Jazeera: число погибших в Газе превысило 8 300 человек

Очередным поводом к эскалации ситуации в секторе Газа стало известие о трагической гибели еще одной заложницы палестинского движения ХАМАС.

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Число погибших в секторе Газа неуклонно растет. Жертв уже более 8 300, среди них почти 3,5 тысячи детей. Эти данные приводит телеканал Al Jazeera. Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что наземная операция в анклаве будет расширяться. Кроме того, сегодня стало известно об уничтожении четырех высокопоставленных командиров ХАМАС.

Поводом для продолжения эскалации стали сообщения об убийстве одной из заложниц, гражданки Германии Шани Лук. Недавно ХАМАС опубликовал видео, на котором девушку предположительно везут в больницу. Потом сообщали, что у нее черепно-мозговая травма. Чтобы добиться освобождения девушки, ее мать встречалась с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Чуда не произошло. Сегодня смерть Шани Лук подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Мне очень жаль, но мы получили известия о том, что Шани Николь Лук была убита, мы нашли ее череп. Выражаю искренние соболезнования ее семье», - заявил Герцог.

Военные действия Израиля сегодня идут одновременно по четырем направлениям. Ранее стало известно, что истребитель ЦАХАЛ нанес удары по противотанковым установкам в Сирии. Параллельно с этим, продолжаются удары на юге Ливана. Третье направление - западный берег реки Иордан, но главные действия разворачиваются в секторе Газа.

Еще один элемент информационной операции со стороны ХАМАС - обращение заложниц к премьер-министру Израиля. Женщины обвинили его в пренебрежении к нации.

«Никаких военных там не было, никто не пришел, никто нас не слышал. Мы - невинные граждане, которые платят налоги государству Израиль. Вы хотите убить нас всех с помощью ЦАХАЛ», - прокричала одна из заложниц на видеокадрах.

Со своей стороны ХАМАС нанес новые ракетные удары по приграничным израильским городам. Кроме этого, появились сообщения, что израильский танк открыл огонь по гражданскому автомобилю. В результате, три мирных жителя, якобы были убиты. Сообщается о применении Израилем зажигательных бомб на юге Ливана.