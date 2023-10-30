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Армия Израиля сообщила о ликвидации четырех видных деятелей ХАМАС

Ян Брацкий
17:17 30.10.2023
Среди убитых израильская сторона называет командира ВМС и главу противотанкового подразделения движения ХАМАС.
Армия Израиля сообщила о ликвидации четырех видных деятелей ХАМАС
© Фото: Zhang Tianlang, XinHua, Global Look Press
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В израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили о ликвидации четырех видных деятелей ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как сообщается, среди убитых - командир ВМС ХАМАС Джамиль Баба, а также глава противотанкового подразделения Мохаммад Сафади, пишет Life. Кроме того, среди убитых называются именитый боец ХАМАС Мумин аль-Хиджазе и занимавший высокую должность в техническо-производственном отделе движения Мохаммед Авадалла.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. С территории сектора Газа по Израилю был нанесен массированный ракетный удар. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против палестинского движения ХАМАС и массированные бомбардировки анклава. Стороны обвиняют друг друга в совершении военных преступлений.

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