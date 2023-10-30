ХАМАС показал обращение трех заложниц к премьеру Израиля Нетаньяху

Одна из женщин призвала обменять всех пленных в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

© Видео: gazaalannet, Telegram © Фото: gazaalannet, Telegram

ХАМАС показал обращение трех заложниц к властям Израиля и премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Движение опубликовало видео в Telegram.

Как утверждается, женщин, запечатленных в ролике, удерживает организация «Бригады аль-Кассама». Заложницы заявили, что находятся в плену уже 23 дня.

«Биньямин Нетаньяху... вы должны были нас освободить... Однако мы страдаем от вашей политической... неудачи, из-за "провала", который вы устроили 7 октября, потому что ни одного солдата на месте не было, и никто к нам не пришел, и никто нас здесь не защитил», - сказала одна из них.

Женщина призвала обменять всех заложников в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. Она подчеркнула, что пленные израильтяне заслуживают того, чтобы вернуться к своим семьям прямо сейчас.

Ранее сообщалось, что в плену у ХАМАС погибла студентка из Германии Шани Лук. Как утверждается, девушка была обезглавлена.