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Власти Израиля сообщили, что пропавшую студентку Шани Лук обезглавили

Ян Брацкий
15:57 30.10.2023
Студентка из ФРГ Шани Лук находилась на музыкальном фестивале неподалеку от сектора Газа, где попала в плен к представителям движения ХАМАС.
Власти Израиля сообщили, что пропавшую студентку Шани Лук обезглавили
© Фото: David Pichler, dpa, Global Look Press
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Пропавшая в Израиле студентка из Германии Шани Лук была обезглавлена. Об этом в интервью телеканалу Welt заявил израильский президент Ицхак Герцог. Во внешнеполитическом ведомстве также подтвердили гибель иностранки.

«С прискорбием сообщаем, что смерть... Шани Лук была подтверждена», - говорится в заявлении МИД Израиля в социальной сети X.

Президент Израиля выразил соболезнования родным и близким девушки, сообщает Радио Sputnik. Мировые СМИ заговорили о молодой немке после того, как мать опознала ее на опубликованных кадрах ХАМАС и записала видеообращение. Женщина узнала свою дочь по татуировке на ноге и призвала официальный Берлин спасти ее. Шани Лук имела двойное гражданство и часто навещала в Израиле своих бабушку и дедушку.

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