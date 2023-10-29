Прокуратура Дагестана взяла под контроль дело о беспорядках в аэропорту

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Прокуратура Дагестана намерена контролировать ход следствия по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы «Уйташ». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие открыто по статье по 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ранее сообщалось, что дело возбуждено МВД России по СКФО.

Как сообщили в полиции, что участников беспорядков установят по видеозаписям с камер в аэропорту. Обслуживание авиарейсов на прилет и вылет было приостановлено до нормализации ситуации. Позже в Росавиации сообщили, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших туда людей.