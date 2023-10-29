Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от посторонних
Аэродром в Махачкале освобожден от несанкционированно проникших туда людей силами сотрудников правоохранительных органов, сообщила Росавиация.
Ранее в ведомстве сообщали, что из-за проникновения неизвестных лиц на перрон аэропорт Махачкала закрыт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.
Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы. В частности, рейс Red Wings из Нижневартовска был направлен в Минеральные Воды. Самолет «Победы», который летел из Внуково, направлен во Владикавказ. Оба они благополучно приземлились.
На вылет было задержано три рейса: Red Wings в столичный аэропорт Жуковский, а также «Победы» во Внуково и в Сургут.
В ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, приведших к сбою в работе аэропорта Махачкалы.