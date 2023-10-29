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Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от посторонних

Владимир Рубанов
23:12 29.10.2023
Ранее в ведомстве сообщали, что аэропорт решено было закрыть для обслуживания авиарейсов.
Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от посторонних
© Фото: Сергей Расулов РИА Новости
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Аэродром в Махачкале освобожден от несанкционированно проникших туда людей силами сотрудников правоохранительных органов, сообщила Росавиация.

Ранее в ведомстве сообщали, что из-за проникновения неизвестных лиц на перрон аэропорт Махачкала закрыт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы. В частности, рейс Red Wings из Нижневартовска был направлен в Минеральные Воды. Самолет «Победы», который летел из Внуково, направлен во Владикавказ. Оба они благополучно приземлились.

На вылет было задержано три рейса: Red Wings в столичный аэропорт Жуковский, а также «Победы» во Внуково и в Сургут.

В ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, приведших к сбою в работе аэропорта Махачкалы.

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