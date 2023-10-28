В ХАМАС заявили о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем

ХАМАС заявил о готовности выпустить всех пленных израильтян в обмен на освобождение палестинцев из тюрем Израиля.

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Палестинское движение ХАМАС озвучило условия сделки по освобождению заложников, угнанных в плен после начала войны с Израилем. Об этом заявил руководитель политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену», - приводит РИА Новости слова одного из лидеров ХАМАС.

Он подчеркнул, что сделка состоится при условии освобождения «всех заключенных в оккупационных тюрьмах».

Ранее сообщалось, что вчера вечером ЦАХАЛ начал вторжение на территорию сектора Газа - приступил к масштабной наземной операции, которая анонсировалась с первых дней войны Израиля и ХАМАС и откладывалась, чтобы дать возможность палестинцам эвакуироваться.

Как заявили в Генштабе Армии обороны Израиля, цель войсковой операции - уничтожение ХАМАС и освобождение заложников: это порядка 200 детей, женщин и пожилых людей. По данным СМИ, в израильских тюрьмах содержится до 6000 палестинцев.

Напомним, что среди заложников в секторе Газа есть и граждане России. На встрече в МИД РФ с представителями ХАМАС была озвучены данные о восьми плененных россиянах, их розыск продолжается.