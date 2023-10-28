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В МИД подтвердили намерение ХАМАС помочь с освобождением российских заложников

Ирина Елагина
22:05 28.10.2023
Освобождение российских граждан, оказавшихся в плену у ХАМАС, обсуждалось на встрече в МИД РФ с представителями палестинского движения.
В МИД подтвердили намерение ХАМАС помочь с освобождением российских заложников
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Представители ХАМАС обещали помочь с розыском и освобождением российских граждан, попавших в плен в секторе Газа. Об этом замминистра иностранных дел Михаил Богданов сообщил ТАСС.

«Мы передали на встрече в Москве список, в нем значатся восемь человек - это российские граждане, которые находятся в заложниках. Нам пообещали откликнуться, посодействовать, найти их и принять все меры для освобождения россиян», - пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что во время визита представителей ХАМАС в Россию обсуждалась ситуация с заложниками, и МИД просил о помощи в установлении местонахождения и освобождения наших соотечественников, оказавшихся в плену. Представитель палестинского движения заявил, что полученный список «тщательно будем обрабатывать».

Напомним, что, по данным на 24 октября, во время войны Израиля и ХАМАС погибли 23 гражданин России, еще четверо числились пропавшими без вести. По сведениям израильских властей, в заложниках на территории сектора Газа остаются более 200 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Освобождение заложников, как и ликвидация ХАМАС, были заявлены ЦАХАЛ как основные цели начавшейся вечером 27 октября наземной войсковой операции на территории палестинского анклава.

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