В стране и мире Палестино-израильский конфликт Израиль показал кадры продвижения танков ЦАХАЛ на севере сектора Газа Ирина Елагина По данным ЦАХАЛ, в наземной операции задействованы подразделения бронетанковых, инженерных сил и пехота. © Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces Читайте нас на: Армия обороны Израиля перешла в наступление на севере сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ распространила первые кадры наземной операции на территории палестинского анклава. На видео запечатлен момент продвижения танковой колонны ЦАХАЛ, а также устройство защитных сооружений с помощью строительной - бульдозерной - техники. «С раннего вечера пятницы комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа», - пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ. Ранее сообщалось, что вечером 27 октября Израиль начал новый этап операции в секторе Газа. Начальник генштаба ЦАХАЛ Халеви пояснил, что на территорию палестинского анклава направлены лучшие подразделения израильской армии. По словам Халеви, достижение целей войны - уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников - без наземной боевой операции достичь невозможно. Экспертное мнение и аналитика