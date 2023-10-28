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Израиль показал кадры продвижения танков ЦАХАЛ на севере сектора Газа

Ирина Елагина
20:33 28.10.2023
По данным ЦАХАЛ, в наземной операции задействованы подразделения бронетанковых, инженерных сил и пехота.
© Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля перешла в наступление на севере сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ распространила первые кадры наземной операции на территории палестинского анклава.

На видео запечатлен момент продвижения танковой колонны ЦАХАЛ, а также устройство защитных сооружений с помощью строительной - бульдозерной - техники.

«С раннего вечера пятницы комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа», - пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что вечером 27 октября Израиль начал новый этап операции в секторе Газа. Начальник генштаба ЦАХАЛ Халеви пояснил, что на территорию палестинского анклава направлены лучшие подразделения израильской армии. По словам Халеви, достижение целей войны - уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников - без наземной боевой операции достичь невозможно.

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