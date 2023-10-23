В Армии Израиля заявили об отмене наземной операции в случае освобождения пленных

ЦАХАЛ откажется от проведения наземной операции в секторе Газа при выполнении двух условий - если ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.

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ЦАХАЛ не будет проводить наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС освободит всех пленных и безоговорочно сдастся. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы... Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию. - Прим. Ред.)», - рассказал Конрикус.

В то же время однозначного ответа на вопрос ведущего о приоритетах ЦАХАЛ - освобождение заложников или уничтожение ХАМАС - от пресс-секретаря не последовало.

Конкриус также дал комментарий протестам в поддержку Палестины, которые прошли во многих странах мира. По его словам, людям нужно принимать какую-то сторону согласно своей морали.

«Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их - это ваш выбор... Если вы можете принять (сторону ХАМАС - Прим. Ред.), я думаю, что-то не так с вашей моралью», - добавил Конрикус.

Ранее российские президент Владимир Путин предупредил, что наземная операция ЦАХАЛ в Газе может обернуться серьезными последствиями для обеих сторон конфликта. Кроме того, по словам главы государства, разрешить ближневосточный конфликт не получится без создания суверенной Палестины.